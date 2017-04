Relatório que o Instituto Cultural vai entregar a Alexis Tam terá sido concluído ontem

Depois do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) ter publicado um relatório em que criticava os métodos abusivos de contratação praticados pelo Instituto Cultural (IC), o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura exigiu um relatório detalhado do organismo, a completar no espaço de 30 dias.

Chan Peng Fai, vice-director do Instituto Cultural, referiu, em declarações à Rádio Macau, que o primeiro rascunho do documento deveria ter ficado concluído ainda ontem. Depois de ser revisto pela assessoria jurídica do organismo, o documento deve chegar ainda esta semana às mãos de Alexis Tam. De acoirdi cin a Ou Mun Tin Toi, o responsável só não esclareceu se o conteúdo do relatório será revelado publicamente. Chan Peng Fai salientou ainda a leitura atenta que diz ter sido feita do relatório do CCAC no seio do Instituto Cultural e prometeu uma revisão cuidada do documento a entregar ao secretário.