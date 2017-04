Pyongyang terá lançado outro míssil para o mar do Japão

A acusação é feita pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul: o executivo norte-coreano terá lançado ao início da manhã de ontem um novo míssil balístico para o mar do Japão. O lançamento já foi condenado pelo Executivo de Tóquio.

A Coreia do Sul acusou esta quarta-feira a Coreia do Norte de ter disparado novamente um míssil balístico em direcção ao mar do Japão, anunciou o Ministério da Defesa sul-coreano.

A informação foi, de resto, confirmada pelo Exército norte-americano, que deu conta do lançamento do projéctil por parte de Pyongyang: “Às 06:42 de hoje [ontem], a Coreia do Norte disparou um míssil balístico no mar do Japão a partir de Sino”, uma cidade portuária do leste do país, indicou o Pentágono em comunicado.

O comando-chefe das Forças Armadas referiu, numa nota de imprensa, que o míssil percorreu cerca de 60 quilómetros, acrescentando que a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão a analisar o seu percurso para determinar qual o tipo de projéctil lançado.

Este foi o quinto míssil disparado desde o início de 2017 pelo regime norte-coreano, que é alvo de sanções internacionais pelos seus programas nuclear e balístico. Seul precisou que o lançamento se realizou a partir de terra e não do mar, descartando a possibilidade de ser um míssil balístico lançado a partir de um submarino, o tipo que Pyongyang habitualmente testa em Sinpo, onde se encontra o principal centro de desenvolvimento deste género de armamento.

O ensaio balístico já foi, de resto, condenado pelo Japão. O Governo de Tóquio considerou o teste uma “clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”. O porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, assinalou que o míssil disparado ao início da manhã de ontem caiu fora da zona económica exclusiva das águas territoriais japonesas, e destacou que o lançamento é “extremamente problemático para a segurança aérea e marítima”.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, deu instruções para se reunir mais informação sobre o novo teste de armamento do regime norte-coreano e ordenou às Forças de Autodefesa (exército) que se “preparem para qualquer eventualidade”, acrescentou o porta-voz do Executivo.

O disparo coincidiu com as manobras militares anuais que envolvem forças militares sul-coreanas e norte-americanas, que o Norte considera como a preparação para uma invasão.

O regime liderado por Kim Jong-un já lançou, no passado dia 06 de março, quatro projéteis balísticos de médio alcance, três dos quais caíram em águas da Zona Económica Especial do Japão, a apenas 200 quilómetros da costa do arquipélago.

Há duas semanas, Pyongyang realizou outro teste de mísseis aparentemente sem êxito.