Papel da irmã de Sónia Chan na elaboração de adjudicações irregulares discutido em Tribunal

Duas propostas de adjudicação elaboradas pela irmã da actual secretária para a Administração e Justiça foram ontem discutidas em Tribunal. Os investigadores do CCAC, defenderam Chan Hoi In, dizendo que a funcionária só cumpria ordens de superiores.

João Santos Filipe

A irmã de Sónia Chan, Chan Hoi In – alegadamente contratada pelo Ministério Público após um telefonema da actual secretária ao ex-Procurador da RAEM – foi responsável pela elaboração de várias propostas de adjudicação irregulares. Estas foram feitas com o intuito de fazer pagamentos em diferentes tranches, para evitar a realização de concurso públicos.

O papel assumido pela irmã da actual secretária para a Administração e Justiça voltou ontem a ser questionado no julgamento de Ho Chio Meng. O antigo Procurador do Ministério Público, recorde-se, responde pela alegada prática de 1536 crimes.

Em causa estiveram vários contratos de adjudicação de obras por parte do Ministério Público às alegadas companhias de fachada, que por sua vez subcontrataram outras empresas para fazerem os serviços. A exposição de alguns dos contratos esteve a cargo da investigadora do Comissariado Contra a Corrupção, Lan Feng Yan, que tentou provar a ligação a Ho Chio Meng.

Num dos exemplos apresentados – sobre um contrato cujo valor foi alegadamente separado para que os montantes não excedessem o limite a partir do qual é obrigatório realizar um concurso público – surgiu uma proposta realizada pela irmã da actual secretária para a Administração e Justiça.

Sobre o facto de ser o nome de Chan Hoi In – que fazia parte do Grupo de Administração Geral do Ministério Público – a constar no documento, Lan Feng Yan explicou que a irmã de Sónia Chan se defendeu, dizendo que seguia as ordens do seu superior.

Lan Feng Yan não conseguiu concretizar o nome do superior em causa, apontado os três nomes de Chan Ka Fai, arguido e assessor do Grupo de Administração Geral do MP, António Lai Kin Ian, ex-Chefe do Gabinete do Procurador, e Ho Chio Meng.

No entanto, no seu depoimento, em Fevereiro, Chan Hoi In admitiu que executava o seu trabalho seguindo as instruções de Chan Ka Fai.

Obras pagas antes de arrendamento

Outra das propostas de adjudicação da irmã da actual secretária para a Administação e Justiça às empresas de fachada está relacionada com um contrato para a manutenção dos vidros à prova de bala do Ministério Público. Contudo, e de acordo com o investigador do CCAC Lei Kin Nang, este tipo vidros não precisava de manutenção, pelo que o serviço era desnecessário.

Ainda ontem, no Tribunal de Última Instância, ficou a saber-se que a Procuradoria pagou, em 2010, as obras de remodelação de um armazém pertencente a um dos co-arguidos. O espaço só mais tarde viria a ser arrendado pelo Ministério Público.

De acordo com os documentos mostrados pela investigadora Lan, o arguido no processo conexo Wong Kuok Wai comprou a fracção 13.º B do Edifício Fok Tai, na Avenida Leste do Hipódromo, em Agosto de 2010. Este espaço seria depois, em Janeiro de 2011, arredado ao MP.

Contudo antes de ser feito o contrato para o arrendamento do espaço, o MP pagou, logo em Outubro de 2010, as obras a que a fracção foi sujeita, ou seja ainda antes de arrendar o espaço. O custo da obras implicou uma despesa de 495,8 mil patacas.