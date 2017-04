Por ocasião do 20º aniversário da Região Administrativa Especial de Hong Kong e do 25º aniversário do Le French May Arts Festival, vão ser expostas na vizinha região administrativa especial 126 obras de arte pertencentes ao acervo do Museu do Louvre. A exposição “Inventing le Louvre: From Palace to Museum over 800 Years” pode ser visitada no Hong Kong Heritage Museum a partir do dia 26 do presente mês. A mostra permanece patente ao público até 24 de Julho.

