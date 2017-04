Messi: Título olímpico em Pequim é o mais valioso da carreira

O argentino Lionel Messi, uma das maiores estrelas do futebol mundial, admitiu que a medalha de ouro que conquistou no torneio olímpico dos Jogos de Pequim2008 foi “o título mais valioso” da sua carreira.

“O título mais valioso é o das Olimpíadas, porque é um torneio que se joga uma vez na vida e que nos permite conviver com muitos atletas de várias modalidades”, explicou Messi, em entrevista publicada na edição mexicana da revista Esquire.

Messi foi uma das peças fundamentais da Argentina na ‘campanha’ de Pequim2008: marcou dois golos e foi dele o passe que permitiu o golo ‘solitário’ na final com a Nigéria, marcado pelo ex-benfiquista Angel di Maria.

A maior estrela do FC Barcelona vive momentos conturbados na selecção argentina, em dificuldades no torneio sul-americano de apuramento ao Mundial2018.

Messi está a cumprir uma suspensão de quatro jogos, depois de insultar um elemento da equipa de arbitragem no jogo com o Chile, que a Argentina venceu por 1-0, com um golo, de grande penalidade, apontado pelo jogador do ‘Barça’.

“Não me importo com os comentários. Sabemos que estamos expostos. Há que entender as pessoas, que exigem que a selecção vença, mas não há ninguém que queira mais títulos que os jogadores da selecção”, considerou Messi.