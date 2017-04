Ma Io Kun quer polícia mais eficaz depois de colocar a casa em ordem

O comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, expressou ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o seu desejo de que a reestruturação dos serviços sob a sua alçada (ver página 5) corresponda a um incremento da eficiência. As funções transversais aos dois departamentos vão ser fundidas de forma a reduzir o número de funcionários e aumentar a eficiência no trabalho.

Os Serviços de Polícia Unitários vão classificar as diferentes funções do Gabinete Coordenador de Segurança de forma a incluí-las nos diversos departamentos sob alçada directa de Ma Io Kun. Uma vez que alguns funcionários do Gabinete Coordenador de Segurança foram transferidos de outros departamentos, estes poderão escolher ser incluídos nos Serviços de Polícia Unitários ou regressar aos seus departamentos de origem.

A emissora em língua chinesa da Rádio Macau refere ainda o anúncio de Ma Io Kun acerca das pretensões do Governo em construir um novo centro de Proteção Civil que esteja operacional 24 horas por dia.