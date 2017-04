Kwan Tsui Hang pede formação para técnicos que instalam esquentadores

Em interpelação escrita dirigida ao Executivo, a deputada Kwan Tsui Hang insurgiu-se contra o facto de o Governo ainda não ter estabelecido um sistema de certificação para a instalação de esquentadores, não podendo os cidadãos aferir das qualificações dos profissionais que instalam os aparelhos em causa nas suas habitações.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a deputada questionou ainda o Governo com o propósito de perceber se o Executivo tenciona avançar para a criação de cursos de formação para aumentar o nível e a capacidade destes profissionais. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, a parlamentar sugere ainda que o Executivo avance para o lançamento de fundações para o estabelecimento de um sistema de registo para quem procede à instalação de esquentadores.