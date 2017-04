Iker Casillas lidera tabela dos futebolistas mais viajados

O guarda-redes espanhol Iker Casillas, ao serviço do FC Porto, é o futebolista em actividade que mais viajou durante a sua carreira, numa lista em que o português Cristiano Ronaldo aparece na terceira posição.

O site Kiwi.com – uma agência de viagens online – somou os quilómetros que os principais jogadores fizeram ao serviço dos seus clubes e selecções nacionais e Casillas aparece no topo com um total de 908.201, à frente do seu compatriota Xavi, antiga figura do FC Barcelona e actualmente a actuar na Ásia, que chega aos 892.161.

Ronaldo, o único português da lista de 15 jogadores, aparece no terceiro posto, com 877.567 quilómetros, e neste ‘campeonato’ também bate o argentino Lionel Messi, que até 22 de Janeiro deste ano tinha viajado 833.795.