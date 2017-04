Governo garante melhoria do serviço WiFi Go

Chan Meng Kam continua descontente com a resposta do Governo ao relatório do Comissariado da Auditoria que apontou problemas à instalação e gestão da rede WiFi Go. Em resposta ao deputado, a Direcção dos Serviços de Correios e de Telecomunicações afirmou que procederá à actualização do sistema nuclear do WiFi Go e que reforçará os mecanismos de fiscalização do serviço. Quanto ao erário público, a garantia é que predominará “o princípio da aplicação adequada” dos dinheiros públicos.

Joana Figueira

Instabilidade do sinal, lentidão no acesso a conteúdos ou queda das ligações. Estes são, no entender de Chan Meng Kam, alguns dos problemas que afectam a rede WiFi Go, o serviço gratuito de Internet sem fios providenciado pelo Governo. Em resposta a uma interpelação escrita endereçada pelo deputado ao Governo, o Executivo garantiu que vai proceder à “actualização do sistema nuclear do WiFi Go e reiterou o que já se sabia: a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) “concorda com o Relatório de Auditoria de Resultados” sobre o sistema, aceitando as sugestões de aperfeiçoamento. O aprofundamento dos mecanismos de fiscalização também é assegurado pelo Governo na resposta que endereça a Chan Meng Kam, bem como a aplicação adequada do erário público.

O objectivo, assume Derby Lau, directora dos Correios, é trabalhar “no sentido de melhorar, continuamente, os trabalhos de supervisão” para responder às deficiências existentes no sistema. Por outro lado, “os CTT irão rever o posicionamento do serviço WiFi Go, aprofundando o respectivo estudo, determinando a orientação do desenvolvimento futuro do mesmo como, por exemplo, a redução gradual dos pontos de serviço instalados nas entidades públicas, a expansão contínua da cobertura do serviço para o público e para os turistas”, assegura a responsável.

No entender de Chan Meng Kam, a falta de planeamento prévio explica o facto de os pontos de acesso à rede WiFi Go terem sido “seleccionados sem qualquer critério”. O Governo, defende o deputado, terá assumido que quanto maior for a quantidade de locais de serviço, maior seria “sucesso do projecto”.

Em resposta ao parlamentar, o Executivo comprometeu-se em emendar a mão e procurar fazer melhor: “Tendo em consideração a racionalidade e eficiência na selecção de locais para a instalação dos pontos de serviço, os CTT acompanharão as futuras orientações do desenvolvimento geral, no sentido de elaborar, sistematicamente, os fundamentos e os critérios de selecção dos locais para a instalação dos pontos (…)”. A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações garante ainda que vai considerar a introdução de “novos planos técnicos”, de forma a “diminuir os custos dos pontos de serviço”.

Quanto ao erário público aplicado na introdução de novos pontos de acesso ao sistema WiFi Go – Chan Meng Kam defende que “por se ter avançado com o pagamento das obras antes da sua conclusão, perderam-se fundos” –, o Governo comprometeu-se com a garantia que “os recursos serão utilizados razoavelmente e corresponderão aos benefícios sociais”, tendo por base o princípio da aplicação adequado do dinheiro público.

Tal como o PONTO FINAL noticiou na edição de 28 de Fevereiro deste ano, o Comissariado de Auditoria publicou um relatório sobre o serviço de Internet WiFi Go, assinalando “problemas evidentes” no planeamento, operação e fiscalização e expondo também o desperdício de dinheiros públicos.

No documento enviado ao deputado, o organismo dirigido por Derby Lau assume que aceitam as sugestões de aperfeiçoamento referidas no Relatório de Auditoria, propondo-se estabelecer “de forma mais clara e rigorosa, tanto orientações de trabalho como exigências sobre o nível de serviço em matéria dos trabalhos de operação e supervisão do WiFi Go, adoptando certos indicadores (…) para constituir uma das exigências da próxima adjudicação, tendo por objectivo a utilização razoável dos recursos públicos e o acréscimo da eficiência geral do serviço em causa”.