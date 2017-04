DSAT procede à fusão de carreiras para evitar sobreposição

A partir de 9 de Abril, a carreira nº7 vai abranger a zona do ZAPE, excluindo o percurso entre a Avenida Almeida Ribeiro e a Barra. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) alterou ainda o trajecto da carreira nº5 em direcção à Barra, que passa a fazer escala na Avenida Horta e Costa, “por forma a facilitar o acesso aos moradores desta zona na sua deslocação para a Avenida de Almeida Ribeiro e a Barra”, esclarece o organismo em comunicado. Para reduzir a sobreposição de carreiras, a partir do próximo domingo, as carreiras 7 e 7A são fundidas, resultando numa só carreira, a nº7.

