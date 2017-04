Deputados aprovam alargamento de competências dos Serviços de Polícia Unitários

A análise na especialidade da proposta de lei que atribui aos Serviços de Polícia Unitários (SPU) as competências relacionadas com o planeamento e coordenação dos mecanismos de protecção civil ficou ontem concluída. Aos SPU caberá também assegurar o apoio técnico, logístico e administrativo junto do Conselho de Segurança. O diploma segue agora para aprovação no plenário.

Sílvia Gonçalves

Terminou ontem na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) a apreciação na especialidade da proposta de alteração à lei que regula os Serviços de Polícia Unitários (SPU) e da Lei de Bases da Segurança Interna. Com as alterações introduzidas nos diplomas, o Governo entrega a área da protecção civil aos SPU – responsabilidade até ontem assegurada pelo Gabinete Coordenador de Segurança, agora extinto – sendo-lhe atribuídas competências para planear, coordenar e controlar o sistema de protecção civil. Os Serviços de Polícia Unitários serão ainda responsáveis por prestar apoio técnico, administrativo e logístico ao Conselho de Segurança.

“Recebemos o parecer há uma semana, entendemos que não há qualquer problema, por isso hoje assinamos o parecer”, começou por referir ontem Chan Chak Mo, após o encerramento da discussão na especialidade da proposta de lei. O deputado, que preside à 2.ª Comissão da AL, sumariou as alterações que vêm entregar aos Serviços de Polícia Unitários – órgão de comando e direcção operacional do Corpo de Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária – “uma nova atribuição de protecção civil, passando a competir-lhes o planeamento, a coordenação das actividades de protecção civil, sendo igualmente estabelecida a atribuição de prestação de apoio técnico, logístico e administrativo ao Conselho de Segurança”.

Até ao momento, os SPU não estavam dotados de atribuições no âmbito da protecção civil, competindo ao Gabinete Coordenador de Segurança “elaborar o plano de protecção civil e coordenar as acções de sensibilização nessa área”. Com a integração das funções do Gabinete Coordenador de Segurança nos Serviços de Polícia Unitários, o Governo crê que tal “pode não só eliminar a ocorrência de sobreposição de funções, como também permite uma melhor combinação de meios e reforço do papel de coordenação, o que constitui uma mais-valia para o desenvolvimento da RAEM como centro internacional de turismo e lazer”, pode ler-se no parecer final ontem assinado pelos deputados.

As mudanças apresentadas traduzem-se na introdução de uma alteração à Lei nº1/2001 (Lei dos Serviços de Polícia Unitários), “de forma a estabelecer uma nova atribuição no âmbito da protecção civil aos Serviços de Polícia Unitários, passando a competir-lhes o planeamento, a coordenação e controlo das actividades do sistema de protecção civil”. Com a mesma alteração, “acresce a necessidade de extinguir o Gabinete Coordenador de Segurança e de alterar a Lei nº9/2002 (Lei de Bases da Segurança Interna), determinando que o apoio técnico e logístico ao Conselho de Segurança sejam assegurados pelos SPU”, esclarece ainda o parecer.

Depois de aprovada a proposta de lei, o Governo vai “proceder à revisão do Regulamento Administrativo nº5/2009 (Organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitários), à revogação do Regulamento Administrativo nº33/2002 (Aprova as normas de funcionamento do Conselho de Segurança e do Gabinete Coordenador de Segurança)”, e ainda à “redefinição do Regulamento Administrativo (Normas de funcionamento do Conselho de Segurança), por forma a salvaguardar que os SPU consigam no futuro concretizar as diversas actividades do sistema de protecção civil”.

O Executivo vai ainda “proceder ao ajustamento da estrutura dos SPU criando, na actual estrutura, um ‘centro de protecção civil e de coordenação’ (liderado por um adjunto do comandante-geral, cargo a criar) para apoiar as actividades de protecção civil”, pode ler-se no mesmo parecer.

A proposta de lei será agora apreciada e votada na especialidade, em sessão plenária da Assembleia Legislativa.