Das tempestades e de outros demónios

A capacidade de resposta dos portadores de deficiência quando confrontados com situações de calamidade pública dominou ontem a primeira reunião anual da Protecção Civil, destinada a debater estratégias de prevenção de tempestades tropicais. Um responsável pelo Instituto de Acção Social explicou as linhas mestras da chamada “Estratégia de Incheon”.

O chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social, Choi Sio Un, deu ontem a conhecer as linhas mestras da “Estratégia de Incheon – Redução e Gestão de Risco de Calamidades pela Defesa das Pessoas com Deficiência”. A apresentação decorreu durante a primeira reunião organizada este ano pela estrutura da protecção civil com o intuito de debater estratégias de prevenção de tempestades tropicais.

A ”Estratégia de Incheon” foi implementada em Novembro de 2012 num encontro da Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico (CESAP) na cidade coreana que deu o nome ao mecanismo. Do encontro nasceu o mais recente ”Plano Decenal de Acção sobre Pessoas com Deficiência”, implementado no início do ano seguinte e que está previsto prolongar-se até 2022.

O documento estipula 10 grandes metas, 27 objetivos e 62 indicadores. No decorrer da reunião de ontem, Choi Sio Un explicou em detalhe aos presentes dois dos principais objectivos do mecanismo: reduzir e gerir o risco de calamidades pela defesa das pessoas com deficiência e promover a melhoria da fiabilidade e da comparabilidade dos dados relativos aos portadores de deficiência.

Para o chefe do Departamento de Solidariedade Social do IAS, “a Estratégia de Incheo, nos dias que correm, é já considerado um símbolo de avanço social humano”, apesar de serem os portadores de deficiência os que “sofrem mais consequências durante as calamidades, consequências a que as pessoas, de um modo geral, não ligam muito.” A título de exemplo, Choi Siu Un referiu o terramoto que ocorreu a 11 de Março de 2011 no Japão, cuja taxa de mortalidade junto da população em geral foi de 1,03 por cento, muito inferior à taxa de mortalidade dos cidadãos portadores de deficiência, que se situou nos 2,06 por cento.

O dirigente alertou para as diferentes dificuldades sentidas pelas pessoas portadoras de deficiências motoras, visuais, auditivas, cognitivas e de doenças mentais: “Os deficientes motores durante as calamidades precisam de apoio especial e devem-lhes ser proporcionados meios de saída com acessibilidade”, explica.

As dificuldades que sentem os invisuais são ainda mais peculiares, lembra Choi Sio Un: “Enfrentam dificuldades em receber informações visuais (tornando-se) difícil, através de mensagens de texto, tomar conhecimento de informações de calamidades. Também é difícil para elas observar a situação de calamidade (pelo que) necessitam de apoio na evacuação”, adianta. ”Já os deficientes auditivos enfrentam dificuldades de compreensão sobre informações de calamidades, enfrentam uma reduzida capacidade de resposta à calamidade e enfrentam obstáculos na movimentação pelo que necessitam de apoio”, assume o responsável.

Os actuais métodos de recolha de dados estatísticos referentes a portadores de deficiência durante períodos de crise, alguns através da consulta dos dados de censos antigos, mereceram críticas por parte de Choi Sio Un. O chefe do Departamento de Solidariedade Social demonstrou a sua esperança para que “num futuro próximo se possa desenvolver um método mais avançado.”