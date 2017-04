Chui Sai On recebe Associação de Auxílio Mútuo de Vendilhões nos 60 anos da organização

O Chefe do Executivo recebeu ontem, na Sede do Governo, o presidente e restantes membros da Associação de Auxílio Mútuo de Vendilhões de Macau. No encontro foi debatida a situação de exploração de negócios dos vendilhões e o aperfeiçoamento do ambiente de negócios. Chui Sai On salientou que, desde a fundação da associação, há 60 anos, “esta tem unido os vendilhões e elementos do sector, reforçado a cooperação e apoio mútuo, bem como prestado os serviços necessários à vida da população e contribuído para a sociedade”. Foram ainda abordados os problemas de gestão do actual mercado grossista, ficando expresso o desejo de que a gestão do futuro mercado venha a ser melhorada.

