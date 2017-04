China pede “investigação justa” sobre autoria de ataque químico

O Governo chinês manifestou-se ontem contra o uso de armas químicas “em qualquer situação” e pediu que a investigação sobre a autoria do ataque químico em Jan Shijún, no norte da Síria, “seja isenta”.

Pequim defende “que as investigações se devem fazer de forma objectiva e justa”, afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeitos, Hua Chunying, que recusou responder se o país vetará a resolução de condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Estados Unidos, França e Reino Unido formularam na terça-feira um projecto de resolução para condenar o alegado ataque químico ocorrido na Síria.