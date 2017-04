Chapecoense vence Atlético Nacional, quatro meses após acidente aéreo

Chapecoense venceu esta quarta-feira (manhã de quinta-feira em Macau) por 2-1 na recepção ao Atlético Nacional, em jogo da primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol, quatro meses após o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, a maioria das quais da equipa brasileira.

Num encontro com muitas homenagens às vítimas do acidente, os golos de Reinaldo, aos 23 minutos, de grande penalidade, e Luiz Otavio, aos 73, deixaram a Chapecoense em vantagem para a deslocação ao estádio da equipa colombiana, que tinha inaugurado o marcador aos 13, por Macnelly Torres.

As equipas deviam ter-se defrontado em Novembro de 2016, na final da Taça Sul-Americana, mas o avião que transportava a equipa brasileira caiu, matando 71 pessoas, e o troféu foi atribuído à Chapecoense, por proposta do clube colombiano.

O Atlético Nacional já tinha vencido a Taça Libertadores, a principal competição de futebol da América do Sul, o que lhe garantiu a presença na Supertaça, mas também atingiu a final da Taça Sul-Americana, a segunda prova continental, na qual devia ter defrontado a Chapecoense.

Em 29 de Novembro, 19 futebolistas da equipa brasileira morreram num acidente perto de Medellin, quando o avião caiu por falta de gasolina: a aeronave transportava 77 pessoas, sendo que 71 faleceram.

A Chapecoense tem-se reconstruído com novos futebolistas e patrocinadores, embora os familiares das vítimas estejam ainda a ser penalizados pela falta de compensação financeira pelas suas perdas.

O clube brasileiro precisou de uma autorização especial para receber o desafio, já que o seu estádio, o Arena Conda, alberga apenas 22.000 espectadores, quando as regras da CONMEBOL definem que as finais continentais devem ser realizadas em recintos com um mínimo de 40.000 lugares.

A CONMEBOL declarou que os 200.000 habitantes de Chapecó desejam “pagar na sua própria cidade um tributo especial ao Atlético Nacional pelas suas acções de solidariedade e apoio oferecido à equipa na altura do acidente”.