CCAC: Pedidos de assistência da China Continental aumentaram em 2016

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) revelou no seu relatório anual que o chefe da Divisão de Apoio e Serviços da Polícia de Segurança Pública (PSP) utilizou veículos do Governo para assuntos pessoais entre Setembro de 2015 e Junho de 2016, incorrendo assim num caso de abuso de poder. A PSP já iniciou o processo de investigação disciplinar interna e o caso foi entregue ao Ministério Público.

No documento, ontem publicado, o CCAC refere que o chefe de divisão incumbiu o motorista de transportar o seu filho e a sua empregada doméstica da escola até casa, bem como familiares que se encontravam no hospital. O responsável terá pedido ainda ao motorista que reparasse o veículo pessoal da sua esposa durante o horário laboral.

A assistência prestada pelo Comissariado a órgãos anti-corrupção da República Popular da China também mereceu destaque no relatório anual publicado pelo organismo. As autoridades pediram ajuda ao CCAC na resolução de 15 casos, registando-se um aumento de quatro casos em 2015 para 19 em 2016, sendo que quatro pedidos de assistência foram feitos pela Hong Kong Independent Comission Against Corruption. O número de pedidos de auxílio por parte do Comissariado Contra a Corrupção à China Continental e a Hong Kong também cresceu, cifrando-se por um total de nove casos.

No documento, André Cheong, Comissário contra a Corrupção, sublinha que a transferência do caso Ho Chio Meng, antigo Procurador do Ministério Público, para o sistema judicial reflecte o princípio de que “toda a gente é igual perante a lei”. O responsável salientou também que, entre os casos criminais investigados no ano passado, destaca-se a corrupção no seio da administração pública, que precisa, como tal, de elevada atenção do Governo.