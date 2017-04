Casa do Mandarim acolhe bazar no próximo fim-de-semana

O Instituto Cultural e a Associação de Recursos Naturais de Macau organizam, nos dias 8 e 9 de Abril, o “Bazar na Casa do Mandarim”, entre as 12 e as 18 horas. A iniciativa está dividida em diferentes zonas, e são elas a “Área de Espectáculos”, “Área de Jogos”, “Área dos Enigmas da Lanterna” e “Área de Levantamento de Presentes”. O programa contempla ainda uma dança de leão, depois da cerimónia de abertura, às 15 horas, um “Desfile Fantástico de Moda Tradicional Infantil”, às 15h15, e um “Concerto de Música Clássica”, às 16 horas. A entrada é livre

