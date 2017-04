Carlos D’Assumpção. Ou a história de uma figura de Macau “sem paralelo”

Com o livro “Carlos D’Assumpção – Um Homem de Valor”, a historiadora Celina Veiga de Oliveira, propõe-se “refrescar memórias sobre a vida e obra do advogado e político de Macau”. O lançamento acontece sábado, às 15h, no Albergue SCM, no mês em que se completam 25 anos sobre a morte do antigo deputado e presidente da Assembleia Legislativa.

Fotografia: Macau Antigo;

Cláudia Aranda

A professora de história e investigadora Celina Veiga de Oliveira, que viveu quase duas décadas em Macau, conheceu muito de perto Carlos D’Assumpção. Foi professora de um dos filhos, no antigo Liceu de Macau, e a mulher do advogado e político, tido como uma das personalidades de Macau mais marcantes do século XX, Maria de Lourdes Corrêa Paes d’Assumpção, era também a médica escolar das crianças.

“Ele morreu em 1992 e eu cheguei ao território em 1980, naquela altura ele era já uma figura prestigiadíssima, já era presidente da Assembleia Legislativa. Como ele era uma figura muitíssimo simpática, que cumprimentava qualquer pessoa, era um ‘gentleman’, uma pessoa muito agradável naturalmente que nos conhecemos. Sou muito amiga da família e acompanhei o seu desempenho político como presidente da Assembleia Legislativa de Macau. Era um diplomata, grande mediador entre as comunidades chinesa e portuguesa. Essa foi uma das razões que me levou a não querer que esta figura caísse no esquecimento”, contou a historiadora ao PONTO FINAL.

Celina Veiga de Oliveira tem vindo a dedicar-se à investigação desta figura de relevo da sociedade local há anos, sendo que a obra “Carlos D’Assumpção – Um Homem de Valor”, já estava na calha desde há algum tempo. É, pois, com satisfação que a autora – a viver presentemente em Lisboa – se encontra em Macau para marcar presença no lançamento, dia 8 de Abril, às 15h, no Albergue SCM, deste que é o segundo volume da colecção MacauFotoBios do Albergue SCM, uma colecção consagrada a homenagear personalidades de relevo de Macau. O primeiro volume foi dedicado à vida e obra de José Vicente Jorge, lançado em 2012. A apresentação deste segundo volume vai ser feita pelo advogado Diamantino Ferreira, ele que foi também o representante de Macau na Assembleia Constituinte portuguesa logo após o 25 de Abril

“Carlos D’Assumpção – Um Homem de Valor” inclui uma compilação de fotografias provenientes do arquivo do arquitecto Carlos Marreiros. Entre as fontes a que a historiadora recorreu contam-se também um livro de homenagem editado pouco depois da morte do advogado e político, em 1992, do qual Celina participou, assim como textos e entrevistas publicados em jornais e documentos do espólio privado da família facultados pela viúva.

A historiadora afirma que não foi difícil a recolha de informação, uma vez que ela própria conhecia muito bem Carlos D’Assumpção, no plano político, legislativo, enquanto cidadão, homem de família, respeitado por ambas as comunidades, portuguesa e chinesa. Carlos Assumpção era uma figura “sem paralelo”, afirma. “Era dotado de uma inteligência absolutamente invulgar, de uma lucidez ímpar, ele percebia perfeitamente a evolução do estatuto político de Macau, ele percebia esta engrenagem que levou à transferência de administração”, prossegue Celina Veiga de Oliveira.

A biografia aborda as diferentes fases da vida de Carlos d’Assumpção, que nasceu em Macau em 1929 e foi advogado e figura activa na política local. Na Assembleia Legislativa desempenhou as funções de deputado e de presidente do hemiciclo, ao longo de quatro legislaturas consecutivas, tendo acompanhado o processo que levou à transferência de soberania de Macau entre Portugal e a China. Entre 1988 a 1992, ano da sua morte, foi membro da Comissão de Redacção da Lei Básica, o diploma que se viria a afirmar como o documento constitucional da futura Região Administrativa Especial de Macau.