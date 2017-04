Altura dos prédios da Avenida Wai Long pode vir a ser reajustada

O Comité de Planeamento Urbano discutiu ontem os planos urbanísticos do projecto de habitação pública previsto para a Avenida Wai Long. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Cheong Ion Man, sub-director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT), adiantou que o plano das instalações destinadas à comunidade inclui equipamentos desportivos e recreativos, biblioteca, mercado, serviços para idosos e crianças. Em todo o plano, a relação de área para uso residencial e transporte e vida comunitária é de 3 para 2. Para as instalações auxiliares, estão destinados cerca de 25 mil metros quadrados de área bruta.

Conforme os planos urbanísticos actuais, os dois terrenos da Avenida Wai Long destinam-se a habitação pública, instalações sociais e comunitárias e a altura máxima prevista é de 155,90 metros. No entanto, membros do Comité de Planeamento Urbano mostraram-se preocupados com a altimetria dos edifícios, pois podem afectar a paisagem e a capacidade de transporte e gestão de tráfego da zona.

Perante esta preocupação, Cheong Ion Man afirmou que o Governo ainda vai conduzir a avaliação ambiental e do impacto no tráfego, quer aéreo, quer rodoviário e se este planeamento não for viável, o Executivo irá rever a altura e a intensidade de desenvolvimento do empreendimento, de maneira a fazer os ajustes específicos.