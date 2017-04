Três veículos colidiram na avenida do Comendador Ho Yin, nas imadiações do Jardim Municipal Dr. Sun Yat Sen. Dos três condutores envolvidos no acidente, apenas um sofreu danos físicos ligeiros, tendo os dois outros condutores saído ilesos. Um homem de 65 anos, que conduzia um camião, sofreu ferimentos no joelho direito, tendo sido assistido no local pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o hospital.

