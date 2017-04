Sprintar a morte: Um homem faz o seu caminho em direcção ao túmulo de familiares no cemitério de Diamond Hill em Hong Kong, ontem, 4 de Abril de 2017. O Ching Ming – também conhecido como Cheng Ming, Cheng Meng ou Qingming – é uma das mais importantes do calendário ritual chinês, em que as famílias celebram o culto dos antepassados. As famílias vão aos locais onde descansam os seus defuntos, limpam e lavam as campas, além de procederem à condução de ofertas. EPA/JEROME FAVRE

