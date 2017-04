A presidente do Tribunal Penal Internacional, Sílvia Fernández de Gurmendi, disse ontem em Seul que tenciona discutir com o governo da Malásia a questão do assassinato de Kim Jong-nam. A juíza argentina pronunciou-se sobre a questão durante uma breve intervenção no Supremo Tribunal de Justiça da Coreia do Sul. Fernández de Gurmendi adiantou que deverá visitar a Malásia depois de rematar a visita que está a efectuar à Coreia do Sul, ainda que não tenha avançado com uma data precisa para tal.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...