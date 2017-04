Timor-Leste: Presidente quer emendas à lei eleitoral avaliadas

O Presidente da República de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, pediu ontem ao tribunal de recurso que avalie a constitucionalidade de algumas alterações à lei eleitoral, incluindo a possibilidade de deputados perderem o mandato por violação da disciplina partidária.

Um comunicado enviado à agência Lusa pelo gabinete do Presidente informa que Taur Matan Ruak remeteu esta terça-feira ao tribunal de recurso um decreto do parlamento que aprova a quarta alteração à lei eleitoral para “fiscalização preventiva da constitucionalidade”: “Suscitaram dúvidas de constitucionalidade as normas relativas à possibilidade de os deputados perderem o mandato por violação da disciplina partidária”, bem como a mudança de “competências de regulamentação” de leis sobre actos eleitorais da Comissão Nacional de Eleições para o Governo.

O Presidente timorense pede ainda a análise pelo tribunal da norma que prevê o crime de “utilização indevida de sigla ou símbolo” durante o período de campanha eleitoral.

“O Presidente da República confia que o Tribunal de Recurso esclarecerá as dúvidas suscitadas numa intervenção legislativa de tão significativa importância”, remata o comunicado.

As eleições legislativas devem realizar-se em Julho.