Multas a bancos que não divulguem saldos das contas podem chegar às 60 mil patacas

Pode ir até às 60 mil patacas a multa que será aplicada aos bancos que falhem as novas obrigações relativas ao novo regulamento de troca de informações fiscais. A proposta é do Governo, e de acordo com a Rádio Macau, o diploma já deu entrada na Assembleia Legislativa, tendo sido aceite para votação. A emissora lembra que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal vai renegociar o acordo agora vigente com Macau e avançar para a troca automática de dados bancários. Se a lei for aprovada, os bancos ficam obrigados a divulgar ao fisco o saldo das contas dos seus clientes que são contribuintes no estrangeiro. Prevê-se que a troca de dados tenha início em Janeiro de 2018, ainda que a recolha de informação seja feita a partir de 1 de Julho próximo. Se os bancos falharem os prazos incorrem em multas que variam entre as seis e as 60 mil patacas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...