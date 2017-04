MGM atribuiu 300 mil patacas à Santa Casa da Misericórdia

Executivos de topo da MGM, juntamente com uma equipa de mais de 40 voluntários, visitaram no fim-de-semana uma vez mais a Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Macau, tendo entregado à instituição um cheque no valor de 300 mil patacas. Com este donativo, a Santa Casa conseguiu apoiar mais de 350 famílias carenciadas, através da distribuição de cabazes de alimentos básicos.

Em comunicado enviado às redações, a concessionária de jogo refere o agradecimento expresso na ocasião por António José de Freitas, provedor da instituição: ”Nós apreciamos e admiramos a união entre as equipas da MGM e de voluntários e o esforço desenvolvido para tornarem possível esta iniciativa que beneficia quem mais precisa.”

Este é já o quinto ano consecutivo em que a MGM apoia a Santa Casa da Misericórdia de Macau. Desde a sua criação em 2013 – ano em que apoiou mais de duas mil famílias –a Loja Social já conseguiu chegar a mais de 15 mil famílias carenciadas, que receberam nas suas casas os cabazes de alimentos. Com o apoio das operadoras de jogo, empresas e filantropos, a Loja Social tem realizado iniciativas de entrega de cabazes diversas vezes por ano.

O diretor executivo da MGM, Grant Bowie, atribuiu o sucesso da iniciativa aos voluntários e entusiasmo que colocam na missão: ”À medida que fazemos crescer a nossa marca em Macau, devemos lembrar-nos de utilizar os nossos recursos de forma responsável para ajudar aqueles à nossa volta, para mostrar compaixão e criar um ambiente harmonioso no qual todos contribuem para criar hoje um melhor amanhã para Macau.”

As famílias foram indicadas pela Federação das Associações dos Operários de Macau, pela União Geral das Associações dos Operários de Macau, pela Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau e pela Santa Casa da Misericórdia.