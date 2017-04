“Manifesto de um imaginário íntimo” assenta arraiais no Albergue

Nascido há 28 anos em Macau, Daniel Vicente Flores vai marcar presença na inauguração da exposição “Desenhos 2006-2016” e no lançamento do livro “Impressões” com desenhos e poemas da sua autoria. A abertura do evento está agendada para o dia 19 de Abril, às 18h30, no Albergue SCM.

A exposição “Desenhos 2006-2016” engloba 33 trabalhos a tinta da china de Daniel Vicente Flores, nos quais o artista explora um traço carregado de ângulos e variações repentinas, representando a mancha de forma figurativa e abstracta, num universo onde se encontram por vezes apontamentos de cor. No mesmo dia em que a exposição é inaugurada, será lançado o livro “Impressões” – uma edição de autor, produzida em colaboração com a Livros do Oriente – que inclui desenhos e poemas do jovem artista.

“Esta selecção de desenhos lança-nos com clareza para mundos imaginados, observados e absorvidos que, provocadores, sugerem ao mesmo tempo espaços onde nos podemos recriar ou até mesmo universos e sentimentos já por nós vividos”, diz o arquitecto Alexandre Marreiros sobre o trabalho de Daniel Vicente Flores, na nota de apresentação do livro “Impressões”. “Manifesto de um imaginário íntimo, incansável e transportado para um mundo visível, descodifica de forma intensa e complexa a sensação de libertação”, prossegue Marreiros no texto que escreveu para a ocasião.

Ao PONTO FINAL Alexandre Marreiros explicou que conheceu Daniel Vicente Flores ainda “muito pirralho”: “O Daniel é um miúdo que vi crescer, fui acompanhando aquilo que ele fazia. Estudou música, é compositor, desde muito novo que tem um universo bastante invulgar, desde os gostos musicais aos artistas que descobria, desenvolveu uma curiosidade invulgar”, disse Alexandre Marreiros, de 33 anos. Na altura em que Marreiros conheceu Daniel, este não teria mais do que “12, 13 anos”.

Do ponto de vista do trabalho que Daniel desenvolve, Alexandre descreve-o como um artista que “desenha muito impulsivamente”, utilizando quase exclusivamente o aparo, “que é um instrumento riscador, que ele domina bem, as suas variações e tonalidades”, disse ao PONTO FINAL.

“Se na música Daniel procura compor notas musicais, onde as linhas pautadas servem de registo e suporte, para mais tarde serem traduzidos em sons, no desenho acontece um processo semelhante. (…) Talvez por a sua relação com a música ser muito natural e porque ao observar-lhe o trabalho existem evidências de um ritmo que nos é entregue pela maneira singular de tratar a linha, este encontro entre a música e o desenho é uma das possíveis maneiras de olhar e interpretar o trabalho do Daniel”, escreve Alexandre Marreiros na sua nota de apresentação.

São desenhos provocadores, de um imaginário íntimo e denso, carregado de significantes que se materializam no mundo identitário do artista. Para Daniel Vicente Flores, os seus desenhos “não são estudos de sombra e luz a partir da observação, mas da luz e da cor em si, que formam o desenho relacionado com o mundo exterior apenas simbolicamente”: “Aprecio dar relevo à ambiguidade que pode ser observada por entre a representação, a caligrafia e a escrita, assim como entre a bidimensionalidade e a perspectiva; evidencio o traço, o delineamento dito ilusório, menorizado na arte ocidental nos últimos séculos, trocado pelo esfumado e pela representação em si transformada em imitação”, afirma Daniel na nota introdutória do livro.

Daniel Vicente Flores nasceu em Macau em 1989. Desde muito jovem que se interessa pelo desenho como meio de expressão, que pratica intensamente. A literatura e a música surgiram depois. Vive em Lisboa desde 1999, mas passa temporadas em Macau desde 2001. Concluiu o ensino secundário na Escola Artística António Arroio, frequentou a Faculdade de Belas Artes de Lisboa e a Escola de Jazz do Hot Club Portugal.

A exposição “Desenhos 2006-2016” estará aberta diariamente ao público, no Albergue SCM, até 7 de Maio. A mostra integra um vídeo com animações e composições musicais de Daniel.