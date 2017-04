Madeira rara associada ao caso Ho Chio Meng em local desconhecido

Continua por apurar, o paradeiro de parte da madeira de agar relacionada com o processo do ex-Procurador Ho Chio Meng, noticiou ontem a TDM – Rádio Macau. O antigo responsável do Ministério Público é suspeito de ter extraviado peças que, entretanto, terão sido restituídas. Ainda assim, Ho Chio Meng continua acusado de um crime de destruição de objectos colocados sob o poder público.

Quatro anos depois do caso de contrabando ter sido descoberto, o Ministério Público (MP) afirma que as peças em falta foram devolvidas aos Serviços de Alfândega (SA). O organismo liderado por Alex Vong Iao Lek nega, contudo, a informação.

Em causa estão 12 peças de madeira de agar, apreendidas em 2013, com um valor de mercado avaliado na altura em 20 milhões de patacas. À Rádio Macau, os Serviços de Alfândega esclareceram que só o Ministério Público pode esclarecer o paradeiro da madeira, uma vez que as peças não foram devolvidas. Já o Ministério Público garante que a remessa foi entregue aos Serviços de Alfândega por ordem do Tribunal Judicial de Base, que levou este caso a julgamento.

Há também dados diferentes sobre o peso da madeira agora em local desconhecido. Os Serviços de Alfândega referem que se tratam de 184 kg. Em Dezembro de 2015, a quantidade indicada era de 210 kg.

Em relação ao segundo caso de contrabando, logo arquivado pelo juiz de instrução criminal, há contradições em relação ao peso da madeira – menos 98 kg, de 2015 para cá. No âmbito deste processo, foram apreendidas 90 peças de madeira, avaliadas em mais de 138 mil patacas pelo Ministério Público. Neste caso, as autoridades sabem onde está a madeira apreendida, nos Serviços de Alfândega. Os contrabandistas foram punidos com multa, mas recorreram para tribunal. Enquanto não houver uma decisão final, o destino a dar à madeira permanece incerto.

A Rádio Macau esclarece que voltou a contactar o Ministério Público para obter esclarecimento sobre as informações contraditórias, mas adianta que não recebeu resposta até ao final da tarde de ontem.