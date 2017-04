Lionel Leong e Autoridade Monetária de Macau na agenda do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

De visita ao território, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal, Fernando Rocha Andrade, encontra-se hoje, às 10h30, com o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. Na reunião participa ainda Wilson Vong, director-adjuntoda Autoridade Monetária de Macau. O governante almoça depois às 13 horas, no Bridge Room, do Clube Militar, com membros da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Segue-se, às 15 horas, uma reunião no Banco Nacional Ultramarino, na sede da instituição financeira.

Às 15h30, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais reúne com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo China, Macau e Hong Kong, Rita Santos e José Pereira Coutinho, no Consulado-Geral de Portugal (ver coluna). O dia do governante culmina com um jantar na residência consular, oferecido pelo cônsul-geral de Portugal, Vítor Sereno.