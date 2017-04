Governo cria Comissão para a Reforma da Administração Pública

O Governo criou, na passada segunda-feira, a Comissão de Coordenação de Reforma da Administração Pública,de acordo com uma nota de imprensa. A comissão vai ser presidida pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan.

Os outros membros do organismo são a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, os chefes dos gabinetes de cada secretário, o director dos Serviços de Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, e ainda um dos subdirectores dos SAFP.

Segundo o comunicado, a nova comissão tem por finalidade “proceder, ao nível da decisão política, à coordenação da implementação das medidas da política de reforma da Administração Pública e da consulta das políticas das áreas correlacionadas, bem como à definição do plano de execução”.

Em termos de funcionamento, a Comissão tem a liberdade para criar grupos especializados de trabalho, assim como convidar para participarem nas reuniões membros do Executivo ou mesmo representantes de entidades privadas, assim como especialistas em diferentes assuntos.