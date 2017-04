Governo apreendeu 840 quilos de alimentos contrabandeados

As autoridades do território apreenderam 840 quilos de alimentos que não foram previamente analisados, em sete restaurantes da cidade, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, as autoridades locais encontraram vegetais, óleos e outros produtos alimentares que não tinham sido submetidos ao controlo do IACM. Os alimentos contrabandeados foram descobertos numa operação conjunta dos Serviços de Alfândega e do Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Segundo a rádio, os proprietários dos restaurantes e os fornecedores de alimentos vão ser alvo de sanções.