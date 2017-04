Até ao final do dia de ontem, não existia qualquer indicação de que o atentado que ocorreu na passada segunda-feira em S. Petersburgo, Rússia, tenha afectado qualquer residente de Macau, informou em comunicado o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo. A explosão foi o resultado de uma bomba colocada no metro de S. Petersburgo por um bombista suicida. A ocorrência vitimou 14 pessoas e deixou ainda dezenas de feridos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...