Funcionários de Macau são os que menos sorriem no atendimento ao cliente

Na altura de sorrir e cumprimentar os clientes, os funcionários de Macau que trabalham na área do atendimento – seja na hotelaria, seja no comércio a retalho – são o que menos o fazem, num total de 67 países e regiões. Esta é a conclusão de um estudo de uma consultora sueca.

Os trabalhadores de Macau são os que menos sorriem nos serviços de atendimento a clientes, sendo também os que menos cumprimentam os consumidores. A conclusão faz parte de um estudo conduzido pela consultora sueca Better Business World Wide, intitulado Smilling Report 2017, e tem por base as visitas dos investigadores, à paisana, a diferentes estabelecimentos ao longo do ano de 2016.

De acordo com os dados do estudo, na RAEM apenas em 54 por cento das ocasiões os funcionários sorriram para os clientes durante o atendimento. Esta é uma percentagem que coloca Macau na cauda de uma tabela da qual fazem parte 67 países e regiões. O comunicado da consultora sueca faz questão de referir que esta tendência já se tinha verificado em anos anteriores.

A fazer companhia a Macau nas posições fundeiras do ranking está Hong Kong, com uma percentagem de 57 por cento. Contudo em relação à antiga colónia britânica, a Better Business World Wide refere que há uma melhoria significativa nos resultados, isto porque no ano anterior Hong Kong só tinha alcançado uma percentagem de 48 por cento.

No topo do ranking surge a Irlanda, onde os funcionários dos diferentes estabelecimentos avaliados sorriram em 96 por cento das vezes em que foram visitados pelos investigadores da consultora, que actuam como se fosse clientes normais. Contudo o líder da tabela – que ocupa a posição pelo terceiro ano consecutivo – viu a sua percentagem cair de 100 para 94 por cento face ao ano anterior.

O pódio neste tipo de avaliação é completado pela Lituânia, que com um resultado de 95 por cento ocupa o segundo lugar, e por Porto Rico, que alcançou a marca dos 94 por cento e está na terceira posição.

Cumprimentos ficaram esquecidos

Macau volta a registar um resultado pouco meritório, no que diz respeito ao capítulo das boas vindas aos clientes. Com um resultado de 54 por cento, a RAEM pontifica, uma vez mais, no fundo da tabela.

A vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, Índia e Moldávia encontram-se logo acima da RAEM, contudo conseguem uma pontuação de 62 por cento.

Neste capítulo a liderança pertence a nada menos do que a oito países centro e sul-americanos, nomeadamente Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá e Venezuela.

Destaque para a República Popular da China que na Ásia tem os funcionários que mais cumprimentam os clientes. De acordo com os resultados apresentados, os investigadores foram cumprimentados em 92 por cento das ocasiões que visitaram os estabelecimentos ou serviços prestados.