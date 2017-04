Fórmula 1: Giovinnazi vai voltar a substituir Wehrlein

O italiano Antonio Giovinazzi, terceiro piloto da Sauber, vai voltar a substituir o alemão Pascal Wehrlein no Grande Prémio da China, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, a 9 de Abril, anunciou ontem a escuderia.

Giovinazzi, de 23 anos, terminou em 12.º lugar no Grande Prémio da Austrália, em Melbourne, primeira prova do Mundial, na sua estreia absoluta no ‘circo’, depois de apenas dois dias de testes com o monolugar da Sauber.

Na Austrália, o jovem piloto italiano tinha ocupado o monolugar do alemão na terceira sessão de ensaios livres, depois de confirmada a indisponibilidade de Wehrlein, que continua a recuperar de uma lesão nas costas.