Facilidade no acesso ao crédito na China impulsiona segmento VIP

O aumento do acesso ao crédito na República Popular da China é visto pelo jornal Wall Street Journal como a principal razão para a recuperação acentuada da indústria do jogo. A publicação alerta assim os investidores a terem cautela porque considera as actuais condições do mercado voláteis.

A maior facilidade no acesso ao crédito no Continente é a principal razão por trás da recuperação do segmento de jogo para grandes apostadores em Macau durante o mês de Março. Esta é a explicação avançada pelo The Wall Street Journal num artigo sobre a principal indústria do território.

De acordo com a publicação, o regresso dos jogadores VIP às mesas de jogo locais é uma das principais razões para que as receitas em Março tenham crescido 18,1 por cento face ao mesmo mês do ano passado. Citando ainda números do banco de investimento Credit Suisse, o Wall Street Journal explica que o segmento dos grandes apostadores cresceu 24 por cento. No mesmo período o jogo de massas cresceu “apenas” 15 por cento.

Além de um aumento das receitas do jogo nos casinos de Macau, também na República Popular da China o consumo de bens de luxo, como a compra de veículos ou casas disparou. De acordo com o banco de investimento Sanford C. Bernstein, o volume de vendas de veículos de luxo disparou 29 por cento em Janeiro. Também a marca de acessórios de roupa Prada afirmou recentemente que o segmento está a apresentar um crescimento muito rápido, desde o final do terceiro trimestre do ano passado.

Como resultado do aumento no consumo, os preços das casas na República Popular da China dispararam, bem como a actividade ligada à construção civil e ao sector imobiliário. Estes são dois factores que o jornal norte-americano afirma estarem altamente co-relacionados com o mercado do jogo de Macau: quando um desses índices regista um aumento, a tendência é para ser acompanhado pelos outros.

Recuperação pouco sustentada

Com o crescimento a ser sustentado pelo aumento do crédito, o jornal aconselha os investigadores a terem cautela. E por duas razões: o acesso ao crédito pode tornar-se mais difícil rapidamente, com a possibilidade de haver um “crash”, ou o Governo liderado por Xi Jinping pode optar por continuar a endurecer as medidas contra a fuga de capitais.

Na semana passada, a agência noticiosa Xinhua, publicou mesmo um artigo a dizer que as autoridades chinesas iam estar atentas à fuga de capitais através dos casinos, colocando também Macau sob supervisão.

O Wall Street Journal avança assim que mais medidas contra a saída de capitais do Continente podem mesmo vir a ser adoptadas, o que normalmente tem um impacto significativo ao nível do jogo VIP.

Em Março deste ano as receitas brutas dos casinos foram de 21,2 mil milhões de patacas, o que face ao valor de 17,9 mil milhões, registado em Março de 2016, representou um crescimento de 18,1 por cento.