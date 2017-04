Duterte destitui Ministro do Interior

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, destituiu o ministro do Interior, Ismael Sueno, pelo seu alegado envolvimento num caso de corrupção, informaram ontem fontes do Governo.

O afastamento foi tornado oficial na tarde de segunda-feira devido à “perda de confiança” do Presidente após uma conversa com Sueno, anunciou esta terça-feira em comunicado o porta-voz do Gabinete Presidencial, Ernesto Abella.

“O Presidente já tinha feito algumas perguntas a Sueno, mas a destituição sumária serviu como uma advertência de que Duterte não aceitará decisões questionáveis ou legalmente insustentáveis por parte de nenhum membro da equipa [governativa]”, indica o comunicado.

O texto agradece a intervenção do agora ex-ministro para convencer Duterte a candidatar-se às eleições em 2016, mas aponta que “isso não dissuadiu o Presidente a agora garantir um Governo de confiança que solucione problemas como a corrupção”.

Apesar de o Gabinete Presidencial não ter oferecido mais explicações sobre os alegados actos corruptos de Sueno, os meios de comunicação filipinos indicam que a origem está numa carta enviada recentemente a Rodrigo Duterte por três subordinados do agora ex-ministro.

Na missiva, acusam Sueno de deter negócios de hotelaria e transporte de forma irregular em Cotabato del Sur e receber financiamento de organizações ilegais relacionadas com jogo. O ex-ministro defendeu-se esta semana, argumentando que recusou sempre propostas para realizar actos corruptos, mas a explicação parece não ter convencido Duterte.

O Presidente, famoso pela sua promessa de cortar pela raiz o crime, a droga e a corrupção, já tinha despedido o seu ex-chefe de campanha, à frente da Administração Nacional de Irrigação, por alegadas actividades irregulares.