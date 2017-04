Conselheiros das Comunidades pedem implementação do Espaço Cidadão em Macau

Os Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo China, Macau e Hong Kong vão-se encontrar hoje com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal, Fernando Rocha Andrade. Ao governante, Rita Santos e José Pereira Coutinho vão pedir maior celeridade no reembolso do IRS para os aposentados portugueses em Macau e a implementação no Consulado-Geral do Espaço Cidadão, à semelhança do que vai acontecer em Paris e no Brasil, para facilitar o tratamento de procedimentos fiscais.

“Temos muitos portugueses a trabalhar em Macau. E entretanto alguns compraram casa em Portugal e muitas vezes para tratar dos assuntos fiscais é preciso arranjar um procurador. Nós queremos saber se efectivamente há certas coisas em que podemos ter uma facilidade, da parte fiscal”, contou Rita Santos ao PONTO FINAL, sobre os pontos que esta tarde serão discutidos com o secretário de Estado.

A conselheira das comunidades portuguesas está ainda preocupada com o que entende ser a falta de celeridade no reembolso do IRS para os aposentados que residem em Macau: “Temos alguns aposentados que, no ano passado, pagaram o IRS por falta de entrega de alguns documentos e que estão na fase de reembolso. Poderá o secretário de Estado facilitar e despachar mais depressa o reembolso?”, vai ainda perguntar a conselheira.

Rita Santos pretende também abordar a questão da isenção do pagamento de IRS, que configura uma dupla tributação: “Todos os aposentados à luz da convenção para evitar a dupla tributação estão isentos do pagamento do IRS. Esta parte da isenção do IRS fui eu, o José Pereira Coutinho e o Óscar Batalha que fomos tratar nos anos de 1998, 99. Gostaríamos de o lembrar ao secretário de Estado, esperando que ele tenha atenção aos aposentados de Macau e também aos portugueses que vivem em Macau, para a simplificação dos trabalhos”, explica a Conselheira.

Em matéria de simplificação de procedimentos fiscais, os conselheiros esperam ver introduzido no Consulado-Geral o Espaço do Cidadão, soliticitação que já foi feita também a José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: “Queremos que Macau esteja enquadrado também no Espaço do Cidadão, para isso é preciso o aval do secretário de Estado, para se poder tratar de tudo em Macau. Facilitar aos portugueses residentes de Macau em termos do pagamento dos impostos ou dos assuntos nacionais na área fiscal. Já vão inaugurar em Paris e também no Brasil”, lembrou a conselheira. Presentes na reunião de hoje, para além de Rita Santos, estarão ainda “José Pereira Coutinho, Óscar Batalha, que é aposentado do Leal Senado, e António Carion, que é aposentado dos Serviços de Finanças de Macau”. S.G.