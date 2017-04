Congressistas norte-americanos querem Coreia do Norte na lista dos estados terroristas

O Congresso aprovou a decisão de enviar ao Departamento de Estado uma petição em que é exigida a inclusão da Coreia do Norte na lista dos países patrocinadores de terrorismo. Pyongyang foi excluído da lista em 2008, durante o último mandado de George W. Bush enquanto presidente norte-americano.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovou na segunda-feira (madrugada de terça-feira em Macau) o envio de uma petição ao Departamento de Estado para que volte a incluir a Coreia do Norte na lista de países patrocinadores de terrorismo, de que saiu em 2008.

Com 394 votos a favor e apenas um contra, a Câmara Baixa adoptou este pedido que chegou semanas depois de Pyongyang ter realizado testes para ‘rockets’ intercontinentais e de mísseis, além de ensaios nucleares.

A Coreia do Norte saiu da lista de países patrocinadores de terrorismo – onde figuram o Sudão, Síria e Irão – em 2008, numa tentativa do então Presidente George W. Bush de negociar o desarmamento de Pyongyang. Na lista de países patrocinadores do terrorismo, realizada pelo Departamento de Estado, já estiveram Cuba, Iraque, Líbia e Afeganistão.

A Câmara dos Representantes aprovou também, com 398 votos a favor e três contra, uma resolução que condena o programa norte-coreano para desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental.

O Presidente da Câmara Baixa, Paul Ryan, disse que os dois textos aprovados reflectem “medidas concretas” para que a Coreia do Norte preste contas das suas acções e criticou a política do ex-presidente Barack Obama para com Pyongyang, que classificou como “falhada”.

O pedido surge a menos de um mês de o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, presidir a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm a presidência do Conselho de Segurança em Abril, o que vai permitir ao Presidente Donald Trump expor as suas prioridades em matéria de política externa. A reunião sobre não-proliferação e a Coreia do Norte acontece a 28 de Abril.

Trump participará na sua primeira cimeira com o Presidente chinês Xi Jinping na Florida esta semana, e a Coreia do Norte estará entre as prioridades.

Washington tem-se queixado que a República Popular da China não está a tomar as medidas necessárias para ‘controlar’ a Coreia do Norte, que no ano passado realizou dois testes nucleares e mais de 20 testes com mísseis balísticos.

Quando estiver nas Nações Unidas, Tillerson deverá encontrar-se com o secretário-geral António Guterres, que tem manifestado preocupação com possíveis cortes dos Estados Unidos ao financiamento da organização mundial. Um porta-voz da Organização das Nações Unidas indicou que decorrem negociações para organizar o primeiro encontro presencial entre Guterres e Tillerson, mas nada foi ainda agendado.