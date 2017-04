Banguecoque adquire onze tanques de fabrico chinês

O Governo tailandês anunciou esta terça-feira que aprovou a compra de uma dezena de carros de combate MBT-300, fabricados na República Popular da China. A compra dos dez tanques de guerra custou ao Executivo de Banguecoque qualquer coisa como 54,6 milhões de euros.

O plano do Governo da Tailândia passa por substituir progressivamente o batalhão de 49 tanques M41 adquiridos aos Estados Unidos da América em 1957. O modelo norte-americano foi concebido em 1947, explicou ao Bangkok Post o Ministro da Defesa tailandês, Prawit Wongsuwan.

O Exército tailandês assinou em 2016 um memorando de intenções com o fabricante China North Industries Corporation para a aquisição de 49 MBT-300.

O acordo foi efectivado no início do ano, com o anúncio da aquisição de 28 unidades de guerra. A transacção deverá ficar concluída nos próximos meses, com a aquisição dos restantes onze tanques de guerra.