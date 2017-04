Aumentos da Sociedade de Jogos de Macau variam entre 2,5 e 9,1 por cento

A Sociedade de Jogos de Macau anunciou um aumento salarial que vai variar entre os 2,5 e os 9,1 por cento, de acordo com um comunicado do grupo. As alterações ao pagamento auferido pelos trabalhadores têm efeito já este mês.

“Apesar de Macau ter enfrentado condições económicas adversas, este aumento salarial reflecte o compromisso da SJM, empresa com raízes locais, com o desenvolvimento de quadros locais qualificados”, pode ler-se no comunicado enviado às redacções.

A empresa não divulgou as condições em que o aumento vai ser aplicado nem o número de trabalhadores abrangido por esta alteração. Por outro lado, a Sociedade de Jogos de Macau faz questão de frisar que 95 por cento dos seus funcionários são residentes e que com a abertura do empreendimento turístico Grand Lisboa Palace, no próximo ano, vai criar mais de 10 mil novos empregos: “A SJM vai continuar a reforçar a sua competitividade através da melhoria da eficiência das operações. Ao mesmo tempo, vai continuar a dar oportunidade aos empregados para participarem em diversas formações e também promoções na carreira”, sublinha.