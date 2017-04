Agentes do transporte de carga encontraram-se com parceiros em Hong Kong

A construção da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau levou os representantes do sector de transporte de carga por meios aéreo das Regiões Administrativas Especiais a encontrarem-se para procurarem soluções e oportunidades de negócio.

Frank Wu, director do departamento de Desenvolvimento da Logística e Aviação Geral da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, e Chris Chan, presidente da Associação de Despachantes de Carga Aérea (Logística) de Macau, estiveram reunidos com a Associação de Despachantes de Carga Aérea de Hong Kong (HAFFA, na sigla em inglês) a 29 de Março.

Após o encontro, Frank Wu considerou que no contexto da política nacional “Uma Faixa, Uma Rota”, assim como com a criação da Zona da Grande Baía que vão surgir grandes oportunidades de cooperação. O responsável apelou igualmente para que sejam reforçadas as ligações entre as duas partes que vão resultar numa situação em que todos ficam a ganhar.

Wu sublinhou também que esta cooperação pode facilitar a saída dos produtos fabricados em Macau e reforçar o papel do Território como plataforma.