Acidente de viação fez 12 mortos na província de Hunan

Doze pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas quando o camião em que viajavam capotou na província chinesa de Hunan, informou ontem a agência oficial Xinhua.

O acidente ocorreu pelas 17:50 de segunda-feira, quando o camião transportava os trabalhadores de uma empresa de jardinagem que regressava depois de plantar árvores na cidade de Chenzhou.

Onze dos operários morreram no local e um morreu no hospital.

O condutor do camião e o representante legal da empresa foram detidos enquanto se investigam as circunstâncias do acidente.