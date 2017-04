Villas Boas perdeu os primeiros pontos. Scolari é o culpado

O Shangai SIPG, orientado pelo português André Villas-Boas, sofreu no sábado a primeira derrota da época, ao perder por 3-2 no terreno do Guangzhou Evergrande, hexacampeão, em jogo da terceira jornada da Superliga chinesa de futebol.

A equipa de André Villas-Boas chegou o intervalo a perder por 2-0 depois de Yu Hanchao e Alan terem marcado, aos 11 e 24 minutos, respectivamente, para o Guangzhou, orientado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal.

Os brasileiros Elkeson (52) e Hulk (69) repuseram a igualdade para a formação visitante, tendo Ricardo Goulart, na conversão de uma grande penalidade, aos 80 minutos, garantido a vitória da equipa da casa.

A derrota colocou fim a uma série de seis triunfos consecutivos do Shangai SIPG para a Superliga e Liga dos Campeões da Ásia, e afastou a equipa de André Villas-Boas da liderança da competição, ocupada agora pelo Guangzhou R&F, que no fim-de-semana se impôs ao Yanbian, por 1-0.

O Guangzhou Evergrande e o Shangai SIPG seguem na terceira e quarta posição, respectivamente, ambos com seis pontos, os mesmo que o Shandong Luneng, segundo, que no domingo visita o Changchun Yatai.