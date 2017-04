Veterinários vão ter de dominar línguas oficiais do Território

Os veterinários que queiram exercer a profissão em Macau vão ter de mostrar que dominam a língua chinesa ou portuguesa, caso estas não sejam as suas línguas maternas. Esta é uma das exigências que consta na nova proposta de lei, cujo processo de consulta pública começa hoje e termina no dia 2 do próximo mês.

Nos casos em que não tenham as língua oficiais como idiomas maternos, os profissionais vão ter de fazer uma prova de avaliação da capacidade de dominar uma das duas línguas oficiais do território, de acordo com a informação avançada pela Rádio Macau.

Outra das exigências do diploma intitulado “Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária” passa pelo requisito de possuir um grau académico de uma universidade reconhecida no território.

Entre estas instituições constam seis universidades portuguesas, nomeadamente a Universidade do Porto, a Universidade de Évora, a Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Escola Universitária Vasco da Gama.

A nova proposta de legislação vai regulamentar assuntos como a prevenção e tratamento de doenças infecto-contagiosas dos animais, o registo de médicos veterinários, regime de gestão dos estabelecimentos de clínica veterinária e regime de gestão dos estabelecimentos de reprodução, venda e hospedagem de animais de estimação. Todos estes assuntos ficam, se a lei for aprovada, sob a alçada do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

O IACM fica igualmente responsável pela criação de uma Comissão de Apreciação e Qualificação dos Médicos Veterinários, que tem como funções a criação de um registo e o licenciamento dos médicos autorizados, assim como a criação de normas e orientações para o sector.