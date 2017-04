UCTM: Candidaturas para Faculdade de Medicina só em 2018

Manson Fok, director da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (UCTM) disse ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, esperar receber candidaturas para a futura Faculdade de Medicina a partir de Setembro do próximo ano.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, o responsável assegurou ainda que estão terminados os trabalhos de preparação do programa do futuro curso, estando também em fase adiantada o recrutamento de professores. Manson Fok disse ainda estar garantido o apoio inicial do Governo ao projecto. Ontem, naquele que foi o último dia do Fórum Médico Internacional Sino-Luso, a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Ciência e Tecnologia assinou um memorando de entendimento com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A Rádio Macau avançou ainda que, com vista à criação de uma rede de parcerias, foi também assinado um protocolo com a Universidade de Notre Dame, uma instituição de ensino superior privada norte-americana.