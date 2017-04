Tiveram início no passado sábado as obras de reparação dos telhados dos pavilhões Tin Hao e Kuan Tai, no Templo de Kun Iam, antigamente designado de Pou Chai Sin Un. As obras, levadas a cabo pelo Instituto Cultural (IC), vão limitar o acesso às estruturas, mas não vão impedir o público de as visitar. Os restantes pavilhões e espaços do templo, incluindo os jardins e pátios, encontram-se a funcionar dentro da normalidade. As obras irão decorrer até ao último dia do mês.

