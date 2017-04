Serviços de Saúde de Hong Kong colocam fármaco na lista negra

Os Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Hong Kong alertaram para a presença da substância sildenafila no produto VENERGY CAPSULE 100mg e apelam ao não consumo do fármaco. A substância é geralmente utilizada no tratamento da disfunção sexual masculina e os seus efeitos secundários incluem hipertensão, cefaleia, vómitos, tonturas e visão turva temporária. Nos casos mais extremos, os consumidores podem ver mesmo reduzida a sua tensão arterial para um nível de risco quando a sildenafila é tomada em conjunto com outros compostos químicos, nomeadamente a nitroglicerina.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...