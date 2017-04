Serviços de Saúde anunciam actividades associadas à prevenção da febre de dengue

O Grupo de Trabalho de Prevenção Contra a Febre de Dengue deu, no passado sábado, o pontapé de saída em duas actividades para promover a prevenção da febre do dengue. As iniciativas decorrem até 25 de Novembro. Uma será um concurso publicitário, via telefone, para o “Dia de Despejo da Água Estagnada”, que será efectuado em quatro fases, sendo distribuídos 10 prémios em cada fase, no valor de 500 patacas cada. A segunda será um questionário online, alusivo aos esforços de prevenção desenvolvidos em 2017, no qual é possível participar através da página electrónica do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, na página dos Serviços de Saúde ou na página da Companhia de Telecomunicações de Macau.

