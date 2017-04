Portugal pode ser exemplo para a China, defende Achim Steiner

O antigo director executivo do Programa da ONU para o Ambiente defendeu que a experiência portuguesa no capítulo das energias renováveis pode ser relevante para a República Popular da China. Steiner deixou rasgados elogios a Portugal, dizendo que o país é um dos mais avançados do mundo no que toca à diminuição da dependência de energias fósseis.

O responsável pelo pelouro das Relações Internacionais no seio do Conselho Chinês para a Cooperação em Ambiente e Desenvolvimento defendeu na sexta-feira, no território, que a experiência de Portugal no desenvolvimento das energias renováveis “é relevante” para a China.

Achim Steiner, antigo director executivo do Programa da ONU para o Ambiente, falava aos jornalistas no âmbito do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa): “A experiência de Portugal na introdução e transição para as energias renováveis é relevante para qualquer país, incluindo a China, que pretenda atingir 80 a 90% de produção de eletricidade através de energias renováveis”, sublinhou.

Portugal recorreu a “uma variedade de instrumentos com os quais encorajou este crescimento notável das energias renováveis e na geração de electricidade, tornando-se actualmente num dos países mais avançados no mundo industrializado, na diminuição da dependência de energias fósseis”, afirmou.

“A gestão de uma rede nacional para garantir a integração e passagem às energias renováveis é crítica e Portugal socorreu-se de sistemas de armazenamento, que lhe permitem regular a produção de energia eléctrica onde é mais necessária”, explicou.

Steiner sublinhou que o desenvolvimento da chamada economia verde como parte de uma estratégia de recuperação económica, “durante uma crise económica e financeira”, foi uma experiência importante para que Portugal, “um pequeno país e economia, se posicionasse no mundo”.

A “economia verde” representa, para Achim Steiner, adoptar “uma série de estímulos a curto prazo e um investimento estratégico a longo prazo, para tornar a economia mais eficiente do ponto de vista doméstico e mais competitiva a nível internacional”: “No meio de uma crise económica e financeira, Portugal adoptou uma política de estímulos a setores da economia verde como parte da estratégia de recuperação” e de “posicionamento no mundo”, destacou.

Para o orador principal da sessão de abertura do MIECF, na quinta-feira, a gasolina e o diesel vão deixar de ser “o motor do mundo” e destacou as transformações em países como Portugal, Dinamarca, Alemanha, onde 70 por cento da eletricidade é proveniente de fontes renováveis, como barragens e eólicas.

A décima edição do MIECF abriu com as palavras do chefe do executivo, Fernando Chui Sai On, que lembrou que o “reforço da proteção ambiental” foi definido “como uma prioridade” para “garantir uma cidade com qualidade de vida, com intenção de equilibrar e coordenar o desenvolvimento urbano e a proteção ambiental”, de acordo com o primeiro plano quinquenal do Governo, apresentado no ano passado.

“Também iremos aproveitar as oportunidades de desenvolvimento criadas pela estratégia ‘Uma Faixa, Uma Rota’ [e] à medida que desenvolvemos o papel de Macau como ‘Um Centro, Uma Plataforma’ iremos encorajar uma cooperação regional próxima na área da proteção do ambiente e o desenvolvimento de uma economia verde”, afirmou.

Subordinada ao tema “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável”, a edição deste ano da MIECF contou com mais de 50 oradores e mais de 450 expositores de 17 países e regiões, incluindo de países de língua portuguesa.