Portugal: Campeonato até ao fim

Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto empataram a um golo no Estádio da Luz e mantiveram a curta distância que os separa no topo da tabela da I Liga portuguesa de futebol. Jonas marcou aos sete minutos para o Benfica e Maxi Pereira repôs a igualdade para o FC Porto aos quatro minutos do segundo tempo.

Benfica e FC Porto deram no sábado (madrugada de domingo em Macau) mais uma prova do equilíbrio registado entre ambos na I Liga portuguesa de futebol e mantiveram a curta distância de um ponto, ao empatarem 1-1, no clássico da 27.ª jornada.

Jonas colocou os tricampeões em vantagem logo aos sete minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas Maxi Pereira, aos 49, fez uma ‘desfeita’ à sua antiga equipa e igualou as contas do jogo ‘grande’ da ronda.

As duas equipas continuam, assim, separadas por um único ponto, com vantagem para o Benfica, e fecham a oitava jornada consecutiva separadas por esta margem, que se iniciou à 19.ª jornada, quando as ‘águias’ perderam em Setúbal.

Desta forma, Rui Vitória continua sem vencer o FC Porto desde que iniciou a carreira de treinador, tal como Nuno Espírito Santo se mantém em ‘branco’ perante o Benfica.

Por outro lado, o Benfica somou a terceira época seguida sem bater o rival portista na Luz, em jogos do campeonato, num registo que se limita a apenas dois triunfos (2009/10 e 2013/14) nos últimos 11 clássicos, contra quatro dos ‘dragões’ e cinco igualdades.

Rui Vitória reservou uma ‘surpresa’ para o clássico, lançando Rafa no ‘onze’ titular, para o lugar do sérvio Zivkovic, tendo sido esta a única alteração relativamente à equipa que defrontou o Paços de Ferreira, na ronda anterior.

Já do lado dos portistas, Nuno