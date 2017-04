Pan Jin Ling e Pan Jing Xia expõem no Lou Lim Iec

Unidas pela carne e e pela arte. Mais do que o sangue que lhes corre nas veias, Pan Jin Ling e Pan Jin Xia partilham um mesmo fascínio pela arte e pela pintura, ainda que a forma como se expresse por uma individualidade muito vincada. Embora diferentes, as obras das irmãs encontram-se agora na exposição “Fluxo de Tons – Exposição de Pintura de Pan Jin Ling e Pan Jin Xia”. A mostra foi inaugurada na sexta-feira passada no Pavilhão Chun Chou Tong do Jardim Lou Lim Ioc, numa iniciativa com a chancela do Instituto Cultural.

Uma visita à exposição permite um confronto os trabalhos contemporâneos de Pan Jin Ling e as paisagens criadas pela sua irmã mais velha, Pan Jin Xia. As irmãs, naturais de Macau, enveredaram em simultâneo pelo mundo da pintura, mas os seus caminhos divergiram no que toca tanto às técnicas utilizadas , como aos motivos escolhidos. A irmã mais nova combina técnicas ocidentais com a pincelada tradicional chinesa, procurando revelar a cada quadro a sua visão do mundo em que vive. Já Pan Jin Xia escolheu a aguarela como técnica de eleição para retratar paisagens e cenários de Macau de uma forma realista e expressionista, numa série de trabalhos que expressam a sensação de relaxamento que a artista diz recolher em Macau, partindo sempre de uma perspectiva feminina.

A irmã mais nova “serve-se de uma paleta suave e reservada, suplementada por cores ricas e brilhantes”, descreve o IC em comunicado. Quanto às pinturas da série “Património Mundial de Macau”, de Pan Jin Ling, o instituto sublinha que “transmitem e combinam de forma genial o imaginário chinês e ocidental típicos de Macau, criando assim um contraste interessante”.

A exposição conjunta pode ser visitada gratuitamente até 7 de Maio no Pavilhão Chun Chou Tong do Jardim Lou Lim Ioc todos os dias da semana entre as 9h e as 19h. As escolas e organizações interessadas em realizar uma visita guiada à exposição devem contactar o Instituto Cultural para o efeito, sendo que as visitas estão apenas disponíveis aos Sábados e Domingos entre as 15h e as 16h.